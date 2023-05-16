مؤسسة الغذاء والدواء.. مذكرة تفاهم لتحسين جاذبية الأردن للبرامج السريرية ووصول المريض إلى العلاجات المبتكرة

وطنا اليوم-وقعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية وغرفة التجارة الأمريكية في الأردن بصفتها ممثلة لمجموعة شركات الأدوية البحثية العالمية العاملة في الأردن مذكرة تفاهم بهدف بناء التعاون بشأن تحسين جاذبية الأردن للبرامج السريرية ووصول المريض إلى العلاجات المبتكرة.

ونصت المذكرة التي وقعها مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، ورئيس غرفة التجارة الأمريكية في الأردن السيد سامر جوده، ورئيس إدارة مجموعة شركات الأدوية البحثية العالمية العاملة في الأردن الدكتور معاذ الزغول، على الالتزام المتبادل بين القطاعين العام والخاص لدعم وإكمال واجبات ووظائف كل منهما من منظور التطويري للرعاية الصحية الوطنية، من خلال ضمان الوصول إلى العلاجات المبتكرة في الأردن، حيث ركزت على تعزيز جودة وكفاءة المنتجات الطبية لتحسين رعاية المرضى والرعاية الصحية من خلال الشراكة مع الجهات الرسمية لضمان الوصول العادل إلى العلاجات.

وأشار مهيدات إلى أن المذكرة تأتي استمرارا لجهود المؤسسة في دعم قطاع الصناعات الدوائية والبحوث العلمية في الأردن ووصول المريض إلى العلاجات المبتكرة، مبينا أن المذكرة تتضمن تنفيذ خطط عمل وبرامج مشتركة لخدمة قطاع الأدوية والبحوث في الأردن في مجال تطوير النظام الإلكتروني المستخدم في تسجيل الأدوية وكذلك في مجال إجراء تحليل لبيئة البحوث العلمية ضمن معايير محددة ومناقشة نتائج التحليل والتوصيات مع الخبراء والمواءمة مع خطط العمل المطلوبة.

وأكد جوده على أن هذه المذكرة تصب في مصلحة الوطن والمواطن حيث ركزت على المنتجات الطبية وكفاءتها لتحسين رعاية المرضى والرعاية الصحية من خلال الشراكة مع الجهات الرسمية المحلية لضمان الوصول العادل إلى العلاجات وعمل نقلة نوعية في الأدوية المبتكرة والإستفادة من خبرات شركات الأدوية العالمية الرائدة الممثلة في هذه الاتفاقية.

من جانبه أكد الزغول على أن توقيع هذه المذكرة هو خطوة مهمة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يتماشى مع رؤية تحديث القطاع الصحي في المملكة وتعزيز موقع الاردن كنقطة جذب في المنطقة للدراسات والأبحاث السريرية وبما يصب في مصلحة المريض ووصوله للعلاجات المبتكرة.