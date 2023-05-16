الخلايلة رئيسا لشبكة مدارس النعيمة

وطنا اليوم:اكد رئيس مجلس بلدية النعيمة السابق الذي انتخب أمس رئيسا لشبكة مدارس النعيمة على اهمية تطوير البنية التحتية في المدارس وذلك لمواكبة التقانة الحديثة في وسائل التعليم .

واضاف الى انه أن الاوان لادخال التعليم الالكتروني المساند للعملية التعليم لارشفة المحاضرات والبرامج التعليمية الكترونيا خلال البوابات الالكترونية في المدارس لاتاحة الفرصة لجميع الطلبة الوصول اليها في اي وقت والاستفادة منها مشددا على ضرورة ربط مكتبات المدارس بقواعد البيانات .

وثمن الخلايلة دور الكوادر التعليمية في تعزيز القيم الاخلاقية والدينية وتعزيز الوحدة الوطنية وقيم الولاء والانتماء الاسلامي والقومي.

ولفت الخلايلة الى ضرورة تحفيز الطلبة الى غرس قيم المواطنة وتشجيعهم على الانخراط في العمل التطوعي المجتمعي .