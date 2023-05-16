امتحان وزاري لـ178 ألف طالب بالصف الثالث

وطنا اليوم:أوضح مدير الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، حول الامتحان الوزاري الذي ينعقد اليوم الثلاثاء، لنحو 178 ألف طالب وطالبة في الصف الثالث الأساسي.

وقال كنانة لإذاعة الأمن العام، إنّ الامتحان سيعقد عند الساعة العاشرة صباحاً في مختلف المدارس الحكومية والخاصة والثقافة العسكرية ووكالة الغوث لمبحثي اللغة العربية والرياضيات، للوقوف على مدى تمكن الطلبة من المهارات القرائية والحسابية في نهاية المرحلة التعليمية الدنيا بغية اتخاذ إجراءات فورية في حال تبين وجود ضعف عند الطلبة.

وبحسبه فإنّ مدة الامتحان ستكون 60 دقيقة بشكل أسئلة اختيار من متعدد حيث يعتبر هذا النوع من الاختبارات، خطوة متقدمة في التقييم التربوي.

وحول نتائج الامتحان واحتمالية وجود ضعف عند الطلبة، فإنّ الوزارة ترسل تقريراً مفصلاً حول النتائج على مستوى المديرية والمدرسة والصف والطالب، ويطلب من مديريات التربية والتعليم بمساندة الأجهزة الإشرافية، متابعة المدارس التي فيها ضعف لعمل خطط علاجية للطلبة الضعيفين