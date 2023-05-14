النقل البري تفعل الرقابة على انماط نقل الركاب

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنظيم النقل البري في بيان لها تفعيل الرقابة على كافة انماط نقل الركاب التابعة لها؛ وبين المهندس عبد الرحيم الوريكات مدير عام الهيئة ان الهيئة ستقوم وبشكل دوري بالكشوفات الميدانية على مواقع المرخص لهم من حيث المكاتب والشركات وساحات الصيانة والوقوف والمبيت المزاولين لاعمال نقل الركاب من خلال اللجنة الرقابية المتخصصة بهذا العمل ضمن مناطق اختصاص الهيئة وفي كافة محافظات المملكة .

واضاف الوريكات ان هذا الكشف يهدف الى التأكد من الالتزام بالتشريعات الصادرة عن الهيئة والشروط الخاصة بها والمتطلبات اللازمة لممارسة اعمال نقل الركاب من قبل المرخص لهم وعدم مخالفتها ، وضرورة الالتزام بالتراخيص السنوية؛ علماً انه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المكاتب والشركات التابعة للهيئة والتي لم تقم بتجديد التراخيص السنوية اللازمة، اضافة الى تثبيت كافة البيانات ولكافة الانماط على قاعدة بيانات الهيئة .

واوضح الوريكات ان الانماط التابعة لنقل الركاب ستشمل النقل السياحي المتخصص، شركات ومكاتب التاجير، مكاتب الليموزين، مكاتب النقل المدرسي، شركات التطبيقات الذكية، مكاتب التكسي، شركات النقل الدولي ومكاتب السفريات اضافة الى شركات النقل العام والنقل المنتظم