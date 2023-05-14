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المؤتمر العام لحزب الأنصار الأردني ينتخب الرجوب أميناً عاماً للحزب بالأجماع

منذ ساعة واحدة
المؤتمر العام لحزب الأنصار الأردني ينتخب الرجوب أميناً عاماً للحزب بالأجماع

IMG 20230514 WA0014 - وطنا نيوز

وطنا اليوم – انتخب المؤتمر العام لحزب الأنصار الأردني عوني الرجوب أميناً عاماً للحزب باجماع كل أعضاء الهيئة التأسيسية للحزب بحضور بما لا يقل عن ألف عضو.
وكان المؤتمر وبزمن قياسي لا يتجاوز ٣٧ دقيقه قد تجاوز النصاب بكثير مما طلب الأمين العام من الهيئة التوقف عن التسجيل ليبدأ ببرنامج المؤتمر.


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