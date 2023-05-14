التيار الوطني يعقد مؤتمره العام ومراد اميناً عام للحزب

وطنا اليوم -. عقد حزب التيار الوطني، امس السبت، مؤتمره العام، استكمالا لإجراءات توفيق أوضاعه مع متطلبات قانون الأحزاب.

وانتخب المؤتمر العام للحزب، صالح رشيدات رئيسا فخريا، وحمدي مراد أمينا عاما، والدكتور فايز السعودي نائبا للأمين العام، وزيد أبو زيد أمينا للسر، كما انتخب 150 عضوا للمجلس المركزي للحزب.

وقال ارشيدات إن المؤتمر العام للحزب ينعقد في ظل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، مستنكرا استمرار قوات الاحتلال في عدوانها على الشعب الفلسطيني ومترحما على الشهداء.

وأكد أن المؤتمر والحضور الكبير محطة إنجاز في مسيرة الحزب، خاصة في ظل العمل الكبير الذي بذل أخيرا لتلبية متطلبات قانون الأحزاب.

وشدد ارشيدات على أن الرؤى الملكية والأوراق النقاشية مهدت لمشروع نهضوي وطني لمستقبل الحياة السياسية للوصول للحكومات البرلمانية.

بدوره، أكد مراد أن هذا يوم مهم في مسيرة حزب التيار الوطني الذي مرّ منذ تأسيسه بمراحل عدة، مضيفا أن الحزب مستمر في عطائه في هذا الوطن.

بدوره، قال السعودي إن الحزب عمل كثيرا في المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن حجم التحدي للانخراط في الحياة السياسية في المرحلة المقبلة كبير