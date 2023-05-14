بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التيار الوطني يعقد مؤتمره العام ومراد اميناً عام للحزب

منذ ساعة واحدة
التيار الوطني يعقد مؤتمره العام ومراد اميناً عام للحزب

 

وطنا اليوم -.  عقد حزب التيار الوطني، امس السبت، مؤتمره العام، استكمالا لإجراءات توفيق أوضاعه مع متطلبات قانون الأحزاب.

وانتخب المؤتمر العام للحزب، صالح رشيدات رئيسا فخريا، وحمدي مراد أمينا عاما، والدكتور فايز السعودي نائبا للأمين العام، وزيد أبو زيد أمينا للسر، كما انتخب 150 عضوا للمجلس المركزي للحزب.

وقال ارشيدات إن المؤتمر العام للحزب ينعقد في ظل عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، مستنكرا استمرار قوات الاحتلال في عدوانها على الشعب الفلسطيني ومترحما على الشهداء.

وأكد أن المؤتمر والحضور الكبير محطة إنجاز في مسيرة الحزب، خاصة في ظل العمل الكبير الذي بذل أخيرا لتلبية متطلبات قانون الأحزاب.

وشدد ارشيدات على أن الرؤى الملكية والأوراق النقاشية مهدت لمشروع نهضوي وطني لمستقبل الحياة السياسية للوصول للحكومات البرلمانية.

بدوره، أكد مراد أن هذا يوم مهم في مسيرة حزب التيار الوطني الذي مرّ منذ تأسيسه بمراحل عدة، مضيفا أن الحزب مستمر في عطائه في هذا الوطن.

بدوره، قال السعودي إن الحزب عمل كثيرا في المرحلة الماضية، مشيرا إلى أن حجم التحدي للانخراط في الحياة السياسية في المرحلة المقبلة كبير


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

06:47

الأوهام الغامضة للدكتور جمال المصري

06:41

المؤتمر العام لحزب الأنصار الأردني ينتخب الرجوب أميناً عاماً للحزب بالأجماع

06:27

التربية تعدل على موعد الامتحانات

06:22

اليوم تنطلق الانتخابات التركية 60 مليون ناخب… من يتصدر استطلاعات الرأي

06:17

فيديو أين ختم أردوغان حملته الانتخابية يثير تفاعلا

06:09

المياه توضح حول فيديو اثار الرأي العام الاردني

06:05

بن غفير يطالب بتنفيذ عملية عسكرية في الضفة الغربية

05:56

‏لمن يُصوّت الأتراك اليوم ؟

05:51

القضاة يتحدث عن عشوائية اداء الحكومة والبراري يُعلق

23:16

القصف يتواصل رغم دخول الهدنة حيز التنفيذ … لمن الضربة الاخيرة

22:43

في الثقافة الحزبية

22:06

ابوجنيب الفايز : الأردن بحاجة لاستدارة

وفيات

وفيات الجمعة 12-5-2023وفيات الخميس 11-5-2022وفيات الأربعاء 10-5-2023رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينةحزب ارادة ينعى الدكتور عارف العلي البطاينة