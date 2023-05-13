السعايدة يؤكد أهمية دور الهيئة في تعزيز القدرات الوطنية الخاصة بنقل المواد النووية والمشعة

وطنا اليوم-اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن/ رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي المهندس زياد السعايدة اليوم الأربعاء أهمية دور الهيئة في تعزيز القدرات الوطنية الخاصة بإعداد خطط نقل المواد النووية والمشعة وتنفيذها.

وأكد المهندس السعايدة عقب اختتام ورشة عمل بعنوان “نقل المواد النووية والمشعة” أهمية ورش العمل والدورات التي يعقدها المركز بهدف تحقيق الشراكة والتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية على المستوى الوطني في تأمين المواد النووية والإشعاعية ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها من خلال عقد سلسلة لقاءات وورش عمل ودورات تدريبية مع مختلف هذه الجهات ومنها المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

من جانبه، قال مدير المركز الوطني للأمن الوطني والإشعاعي الدكتور سامر القرعان ان الورشة تناولت العديد من المواضيع المتعلقة بنقل المواد النووية والمشعّة وتحديد التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان أمن الشحنات وتقديم الاستجابة المناسبة للحوادث وحماية الأفراد والمعدات والمواد النووية أثناء النقل، واختتمت بتنفيذ تمرين وهمي لخطة أمن نقل المواد النووية والمشعّة ونموذج مخطط لخطة أمن النقل بهدف إتاحة الفرصة للمشاركين لتجربة الخطوات الأولى في وضع خطة أمن النقل من أجل الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل، وتحديد أي تدابير حماية مادية ينبغي تطبيقها.

وأعرب المهندس السعايدة عن شكره لمنظمة خفض التهديدات DTRA لدعم الورشة ولمختبرات اوكريدج الوطنية الامريكية والخبراء المشاركين في تقديم مواضيع الورشة المختصين من الهيئة والمركز والمديرية العامة لقوات الدرك والتي عقدت على مدى (4) أيام خلال الفترة من 7 الى 10 أيار 2023، كما قدّم الشكر لجميع المشاركين في الحضور من المؤسسات الوطنية المختصة لدعم الدور الرقابي في مجال نقل المواد النووية والإشعاعية في الأردن.

واكد المهندس السعايدة ان الهيئة مستمرة ببذل الجهود لتحقيق المزيد من التطور في الإجراءات التنظيمية والرقابية على القطاع والاستفادة من الخبرات لبناء القدرات، وتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالمواد النووية والإشعاعية على المستوى الوطني، وتكثيف الجهود لحماية وضبط استخدام المواد النووية والاشعاعية ومكافحة تهريبها.