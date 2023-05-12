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وفيات الجمعة 12-5-2023

منذ 3 ساعات
وفيات الجمعة 12-5-2023

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة الموافق 12-5-2023:

اماني عادل جميل العلي

محمد حسني الغول

هاشم كايد ابراهيم الزهيري

خضرة عيسى الزاهري

وداد فارس سليم الضمور

موسى عبد اللطيف الشرايعة

هند محمد قاسم المومني

فيليب جميل عطية الصناع

لارا أكرم جورج القطامي

فاروق شفيق علي عواد العورتاني

صفاء محمد عبد القادر صالح

نوال محمد عبدالله الحياري

امنة سمور عيسى الغماز

اعتماد عبداللطيف شعلان

صبحية محمد مفلح العموش

احمد فرح فريحات

ياسر حسن المساعفة

سحر عبدالعزيز خليل المدموج

منال ابراهيم علي دحادحة

محمد سليمان رحال

محمد سعيد حامد زهران

ياسر عادل عبدالجليل قوقاس

ياسر محمد سليم هارون

نورس ماجد عبدالفتاح لافي

خديجة عبدالقادر كرامي

نيفين كايد اسعد عرمي

ماهر عوض محمد النوايسة

سهيل توفيق ناصر قبطي

رحمهم الله جميعاً، وألهم أهلهم وأحبائهم الصبر والسلوان


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