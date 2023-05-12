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وصول طائرة الإجلاء الأردنية التاسعة من السودان

منذ 3 ساعات
وصول طائرة الإجلاء الأردنية التاسعة من السودان

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بإجلاء المواطنين الأردنيين، ومساعدة رعايا الدول الشقيقة والصديقة في إجلاء رعاياهم من جمهورية السودان الشقيق، أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وصول طائرة الإجلاء الأردنية التاسعة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني إلى مطار ماركا العسكري قادمة من مطار بورتسودان الدولي اليل الخميس / الجمعة.
وتحمل على متنها 56 شخصاً، 6 أردنيين، و 50 من رعايا دول شقيقة وصديقة شملت (فلسطين، سوريا، الولايات المتحدة الأمريكية، إيرلندا، بلجيكا، النرويج، سويسرا، صربيا).
وبلغ عدد الطائرات التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني التي سيرتها المملكة إلى السودان لإجلاء المواطنين الأردنيين، ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، 9 طائرات، حملت على متنها 717 شخصاً، 475 أردنياً، 242 آخراً من رعايا دول شقيقة وصديقة


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