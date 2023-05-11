السواعير عبر مجموعة (جروب) وطنا اليوم: الحزب المدني لم يتخذ بعد القرار فيما يخص طريقة الرد

وطنا اليوم – قال عضو الحزب المدني الديموقراطي عدنان السواعير في حديث له على مجموعة (جروب) وطنا اليوم, ردا على مانشره عضو حزب الميثاق طلال الشرفات حول انتقاده للحزب المدني بان مانشره عبر صفحته على فيسبوك هو رد اولي وجاء في حديث السواعير :

أسعد الله مسائك ومساء الجميع.

الحزب لم يتخذ بعد القرار فيما يخص طريقة الرد.

هناك نقاش داخلي وسيقرر الحزب يوم السبت الطرق التي سيلجأ لها وكل الاحتمالات واردة، سنحكم بالنهاية العقل.

كتبت قبل قليل على صفحتي على الفيس مالذي تبادر لذهني بعد قراءة المقال المجحف والذي لم يمنحنا “صك الغفران” وأعتبره ردًا أولي لحين القرار الجماعي.

اشكر جميع الاصدقاء على هذه الصفحة الطيبة على ما أبدوه من تساؤلات.

ونشرت وطنا اليوم ما قاله طلال الشرفات عضو حزب الميثاق ورد عدنان السواعير عضو الحزب المدني الديموقراطي .