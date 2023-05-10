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الاردن نموذجاً في الاشتمال المالي لدى الاتحاد البريدي العالمي

سامي كامل الداوود رئيس مجلس الإدارة يشارك في اجتماعات مجلس ادارة اتحاد البريد العالمي في العاصمة السويسرية - بيرن

منذ دقيقة واحدة
الاردن نموذجاً في الاشتمال المالي لدى الاتحاد البريدي العالمي

وطنا اليوم – شارك رئيس مجلس الإدارة سامي كامل الداوود في اجتماعات مجلس ادارة اتحاد البريد العالمي في العاصمة السويسرية – بيرن حيث تم عرض تجربة البريد الاردني والتي اعتبرها اتحاد البريد العالمي نموذجاً في تعزيز الشمول المالي من خلال المشروع الذي نفذه البريد الأردني بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والمتضمن توفير حلول الكترونية خاصة بإصدار بطاقات إلكترونية مسبقة الدفع يمكن استخدامها في الأردن عبر جميع شبكات الصراف الآلي ونقاط البيع لجميع منتفعي صندوق المعونة الوطنية وذلك بهدف التسهيل عليهم وتوفير الجهد والعناء للحضور للمكاتب البريدية.
وتقدم الاردن بالشكر والثناء لمكتب اتحاد البريد العالمي على المساعدة المالية والتقنية للبريد الأردني لدعم إطلاق هذا المشروع والذي يهدف على المساعدة المالية للطبقة غير المخدومة بالخدمات المالية و تعزيز الخدمات المالية الرقمية بما يساهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية الأشتمال المالي في المملكة.

جدير بالذكر ان هذه الاجتماعات تناقش اهم المسائل المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات والانظمة البريدية والتي تنظم عمل اتحاد البريد العالمي ،ويسجل الاردن حضوره كعضو فعال في مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي.


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