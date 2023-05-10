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تخصيص 1.5 مليون لإقامة مشاريع صحية في الزرقاء

منذ 5 ثواني
تخصيص 1.5 مليون لإقامة مشاريع صحية في الزرقاء

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور ماجد الخضري إن المجلس خصص مليونا و550 ألف دينار، لمشاريع قطاع الصحة على موازنة العام الحالي، داعيا إلى ضرورة الإسراع في طرح العطاءات المدرجة على موازنة المجلس.
وأضاف الخضراوي في بيان صحفي ، الأربعاء، أن وزارة الصحة باشرت بطرح عطاءات 6 مشاريع، في حين أن 6 مشاريع أخرى بانتظار أن يتم طرح عطاءاتها.
وبين أن أهم مشاريع قطاع الصحة على موازنة المجلس تتمثل بمشاريع توسعة وصيانة المراكز الصحية كمركز صحي بيرين، وحمزة، والرصيفة.

أعمال صيانة وتوسعة
وأشار إلى أن مركز صحي أبو الزيغان ومركز التطوير الحضري في منطقة ياجوز ومركز السخنة ومركز الأزرق سيتم المباشرة بأعمال الصيانة والتوسعة لها خلال أيام.
وأظهر الدراسات جارية من أجل إنشاء عدد من المراكز الصحية، منها مركز الزواهرة في الأرض المجاورة لسجن بيرين، ومركز في منطقة أم رمانة، ومركز في منطقة الطافح، وذلك في حال توفر قطع الأراضي اللازمة لذلك.
ولفت الخضري النظر إلى المشكلة المتمثلة بعدم توفر قطع أراض من أجل إنشاء مراكز صحية عليها، إذ تم تكليف اللجنة الصحية بالمجلس من أجل البحث عن قطع مناسبة لإنشاء مراكز صحية عليها، حيث تعاني عدة مناطق في محافظة الزرقاء من نقص واضح في الخدمات الصحية.
وأوضح أن وفدا من وزارة الصحة سيقوم بزيارة مبنى مستشفى الزرقاء الحكومي القديم ، الأسبوع القادم بخصوص.
وتابع أن النية تتجه لإقامة مركز صحي شامل وعيادات أسنان ومبنى لمديرية الصحة في الموقع، مؤكدا ضرورة الإسراع بإنجاز هذا المشروع، لاسيما أن الموقع حاليا يعتبر مكرهة، وأن بقاءه على ما هو عليه يضر بالبيئة المحيطة، منوها إلى أن المجلس قام بتخصيص ما يلزم من أموال لهذه الغاية


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