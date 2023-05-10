اطباء دون رواتب.. وشركات ادوية تمتنع عن التوريد لمستشفى الملك المؤسس

وطنا اليوم:دقّ مدير مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، الدكتور محمد الغزو، ناقوس الخطر جرّاء الأوضاع التي وصلها المستشفى في ظلّ الأزمة المالية التي يمرّ بها، مشيرا إلى أن مخزون الأدوية لا يكفي أكثر من ثلاثة أسابيع، فيما تمتنع شركات الأدوية عن التوريد وترفض أيضا استلام بلاغات العطاءات إلا بعد تسديد الديون المترتبة لها في ذمّة المستشفى.

وأضاف الغزو أن مديونية شركات الأدوية والمستلزمات الطبية تبلغ نحو (47) مليون دينار، مبيّنا أن الشركات تقوم برفع دعاوى قضائية ضدّ المستشفى وترفض تزويده بأية أدوية، واصفا وضع المستشفى بأنه حرج في ظلّ هذه الظروف.

ولفت الغزو إلى أن الأطباء لم يتسلّموا رواتبهم منذ شهر أيلول الماضي.

وقال الغزو إن مديونية المستشفى على الحكومة بلغت (110) مليون دينار بسبب الاعفاءات الطبية والتحويل من القطاع الحكومي إلى الجامعي، لافتا إلى أنه تم عقد لقاءات مع الحكومة وتمّ التوصل معها لاتفاق على عمل مقاصة بقيمة 50% من الديون مقابل تسديد المبلغ، دون أن تقوم الحكومة بذلك حتى اللحظة.

وأشار الغزو إلى أنه أبلغ رئيس مجلس الأمناء بالوضع العام ووضع المخزون الاستراتيجي من الدواء والذي بدأ ينفد من المستشفى، ولم يعد هناك أي فرصة سوى تسديد الحكومة للمبالغ المترتبة عليها حتى لو على دفعات.

وختم الغزو حديثه بالقول إن الوضع سيء جدا، والمستشفى أمام معضلة كبيرة، وهناك دعاوى قضائية مرفوعة على المستشفى، مشددا على ضرورة ايجاد حلول لتتمكن المستشفى من تقديم الخدمة الصحية للمواطنين