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رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينة

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء ينعى الدكتور عارف البطاينة

وطنا اليوم:نعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وزير الصحة الأسبق الدكتور عارف البطاينة، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء.
واستذكر رئيس الوزراء الخدمات الجليلة التي قدَّمها المرحوم الدكتور عارف البطاينة في جميع مواقع المسؤولية التي تولاها.
وتقدم رئيس الوزراء بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من أسرة وذوي المرحوم البطاينة سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.
وشغل المرحوم البطاينة منصب وزير الصحة أكثر من مرة بين الأعوام 1991 و1997م، وعضواً في مجلس الأعيان أكثر من مرة، وعضواً في مجلس النواب.

كما تقلد المرحوم البطاينة منصب
مدير الخدمات الطبية الملكية
ومديراً لمدينة الحسين الطبية، واستاذاً في كلية الطب بجامعة العلوم والتكنولوجيا، وعضو مجلس أمناء جامعة اليرموك، ونائباً للرئيس ورئيساً
للجنة العلمية لمجلس الاختصاصات الطبية العربية في دمشق.
والمرحوم الدكتور عارف البطاينة المولود في إربد عام 1931م، وحاصل على وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، ووسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى
ووسام الكوكب من الدرجة الأولى، ووسام النهضة من الدرجة الثانية، ووسام الكوكب من الدرجة الثانية، ووسام القبر المقدس من الدرجة الأولى


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