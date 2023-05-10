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دائرة الحكم المحلي في حزب الائتلاف الوطني وكتلة الحزب النيابية تنفذان زيارة الى بلدية اربد الكبرى

منذ ساعة واحدة
دائرة الحكم المحلي في حزب الائتلاف الوطني وكتلة الحزب النيابية تنفذان زيارة الى بلدية اربد الكبرى

وطنا اليوم – نظمت دائرة الحكم المحلي في حزب الائتلاف الوطني بالتعاون مع كتلة الحزب النيابية زيارة الى بلدية اربد الكبرى

وشارك في الزيارة كل من الأمين العام للحزب الدكتور مصطفى العماوي، ورئيس الكتلة النيابية النائب اسماء الرواحنة والنائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور أحمد الخلايلة، وكل من النائب عودة النوايشة والنائب عطا ابداح بالإضافة إلى رئيس دائرة الحكم المحلي في الحزب راكز الخلايلة.

وكان في استقبالهم في دار البلدية رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي عضو الحزب وممثلي الجهاز التنفيذي في البلديه ، حيث قدم الكوفحي شرحًا وافياً عن انجازات البلدية، والتحديات والمعيقات التي تواجهها البلدية خصوصاً ما يتعلق بفصل لواء بني عبيد عن البلدية، وضرورة تعديل التشريعات بما يعزز فكرة اللامركزية، كما استعرض التحديات المالية التي تواجه البلدية بما فيها الجمود التشريعي وما يتعلق بتسهيل اجراءات الاستثمار، كما قام المدراء التنفيذيين في البلدية باستعراض البرامج والمشاريع التي تقوم بها البلدية ووضعها المالي حاليًا.

من جانبه أكد الدكتور مصطفى العماوي على وقوف الحزب وكتلته النيابية الى جانب البلدية وتبنى مطالبها بما يحقق المصلحة الوطنية، والمساهمة في حل التحديات والمعيقات التي تواجهها.

وقال النائب الخلايلة أن الكتلة تتابع الاجراءات بما يتعلق بفصل لواء بني عبيد، وتعمل على تخفيف آثار فصل اللواء عن بلدية اربد الكبرى، وأكد على أن الكتلة ستقف مع البلدية في التصدي للصعوبات جميعها، وستعمل على متابعة تطوير التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية بما يتماشى مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

كما أثنت النائب أسماء الرواحنة في اللقاء على انجازات البلدية الحالية رغم التحديات الموجودة، وأكدت على ضرورة دعم البلديات وتمكينها، إذ أنها تعتبر مقدم الخدمه الرئيسي للمواطنين وأن تمكينها ينعكس إيجابًا على الوطن والمواطن معًا.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على ما يلي:
– أن يقوم فريق من البلدية بتقديم تقرير مفصل حول التحديات والاحتياجات التي تواجه بلدية اربد الكبرى بهدف تبنيها من الحزب
– ان يعقد الحزب مؤتمرًا يشارك به رؤساء البلديات من أعضاء الحزب وكتلته النيابية مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والحكومة لبحث التعديلات التشريعية التي تساهم في تطوير العمل البلدي، ثم اعداد ورقة سياسيات بذلك ليتبناها الحزب وكتلته النيابية.
– أن يكون هناك زيارات دورية من قبل الحزب والكتلة النيابية للبلديات التي يترأسها أعضاء من الحزب وذلك للوقوف على التحديات وتبني مطالب هذه البلديات
– وفي ختام اللقاء شكر الكوفحي حرص الحزب على متابعة ملف العمل البلدي والوقوف الى جانب بلدية اربد الكبرى بشكل خاص ودعمها بكل الامكانات.

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