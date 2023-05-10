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سؤال يهم العسكريين …هل يجوز ضم مدة خدمة عسكرية (إعادة احتسابها) لتصبح مدة اشتراك بالضمان..؟

منذ ساعتين
سؤال يهم العسكريين …هل يجوز ضم مدة خدمة عسكرية (إعادة احتسابها) لتصبح مدة اشتراك بالضمان..؟

 

وطنا اليوم – في اجابته على سؤال

هل يجوز ضم مدة خدمة عسكرية (إعادة احتسابها) لتصبح مدة اشتراك بالضمان..؟ قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي:

وفقاً للقانون المعدّل لقانون الضمان رقم (11) لسنة 2023 الذي أصبح نافذاً من مطلع العام الحالي، فقد تم تعديل المادة (85) مُكرّرة، بحيث أصبح يُسمح للعسكري الخاضع لقانون التقاعد العسكري الذي انتهت خدمته دون أن يكون قد أكمل مدة الخدمة المقبولة للتقاعد وفقاً لذلك القانون أن يطلب إعادة احتساب تلك الخدمة كمدة اشتراك بالضمان وفقاً لأحكام قانون الضمان وضمن خمسة شروط هي:

١) أن لا تكون حقوقه التقاعدية قد سُوّيت من مؤسسة الضمان.

٢) أن يتم تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمة إنْ وُجِدت إلى مؤسسة الضمان.

٣) أن يتم إجراء التسويات المالية اللازمة لضم هذه المدة كمدة اشتراك بالضمان وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

٤) أن يتحمّل المؤمّن عليه نفسه كلفة التسوية المالية المترتبة على ذلك، ولا تتحمل القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أي مبالغ وفقاً لذلك.

٥) أي يقدّم العسكري بنفسه طلباً لاحتساب هذه المدة أو في حال وفاته أن يقدم ورثته طلباً بذلك.

ولا ينطبق كل ما ذكر على المؤمّن عليه العسكري الذي يتم حرمانه من جميع حقوقه التقاعدية.

(سلسلة معلومات تأمينية
توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

 


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