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أميرتان يابانيتان تحضران حفل زفاف الامير الحسين

منذ ساعتين
أميرتان يابانيتان تحضران حفل زفاف الامير الحسين

وطنا اليوم:أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، أن الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو سوف تزوران الأردن في الفترة من أواخر أيار/ مايو الجاري وحتى 3 حزيران/ يونيو المقبل لحضور حفل زفاف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.
وأعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري أن الأميرة هيساكو، أرملة الأمير الراحل تاكامادو، ابن عم الإمبراطور الفخري أكيهيتو، ستغادر في 28 أيار/ مايو الجاري وستغادر الأميرة تسوجوكو في اليوم التالي، بحسب وكالة أنباء “جيجي برس” اليابانية.
وستكون هذه أول رحلة خارجية رسمية للأميرة هيساكو منذ حزيران/ يونيو 2015، عندما زارت السويد لحضور حفل زفاف الأمير السويدي كارل فيليب، في حين ستكون الرحلة الأولى على الإطلاق للأميرة تسوجوكو.


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