الحكومة: لا استثناءات في استقدام العمالة للمشاريع الكبيرة

وطنا اليوم:أكدت وزارة العمل عدم وجود أي استثناءات لمشاريع استثمارية كبيرة بخصوص السماح باستقدام العمالة الوافدة بعد الإجراءات الأخيرة الخاصة بتنظيمها في السوق المحلية.

وقالت الوزارة إن “الاستقدام موقوف لجميع القطاعات حسب قرار رئاسة الوزراء ولا توجد أي استثناءات لأي قطاع”.

وأضافت أنه “لغايه الآن لم يصدر أي مؤشر بخصوص نتائج الإجراءات الحاليه المتعلقة بالعمالة الوافدة”.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، أعلن الشهر الماضي عن التفاصيل والإجراءات المتعلقة بقرار مجلس الوزراء، بوقف استقدام العمالة الوافدة باستثناء العمال غير الأردنيين العاملين في عدد من القطاعات تشمل العاملين في قطاع المنازل من الإناث والذكور بمهنة عامل منزل/ مرافق مريض، والعاملين من ذوي المهارات المتخصصة، والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، وتسهيل عملية انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لغايات تنظيم سوق العمل الأردني.

ومن ضمن الإجراءات التي أعلن عنها الشمالي، السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إليها في عدة قطاعات اقتصادية مثل الزارعة، والصناعة، والمخابز والإنشاءات وصالونات ومراكز التجميل النسائية إلى أي صاحب عمل جديد في القطاع نفسه، أو إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه، باستثناء العمال الذين استقدموا بعد تاريخ 21 شباط (فبراير) 2021.

وحول قطاع الإنشاءات، بين أنه تم السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى قطاع الإنشاءات من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والسماح بانتقالهم إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، فضلا عن انتقال العمال غير الأردنيين في القطاع إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 9/ 10/ 2021.

وفيما يخص قطاع المخابز، أكد الوزير انه سمح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى هذا القطاع من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، وكذلك السماح بانتقال العمال إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، والسماح بانتقال العمال أيضا إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع او نشاط اقتصادي مسموح الانتقال إليه، باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 28/ 2/ 2021.

أما بخصوص القطاع الصناعي، فسمح بانتقال العمال غير الأردنيين إليه القطاع الصناعي من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 2021/6/6.

وبحسب الوزير الشمالي، تم السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى منشآت الفنادق السياحية والمنتجعات السياحية والأجنحة الفندقية والشقق الفندقية من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منهما، وكذلك السماح بالانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 31/ 1/ 2022