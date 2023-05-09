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07:24
وزير التربية عزمي محافظة برفقة الدباس في لندن
06:14
أبرز تُجّار المخدّرات على رأسها الـ «#كبتاغون» والمسؤول الأول عن تهريبها إلى #الأردن #مرعي_الرمثان بغارة جوية
06:08
الشعب السوري وسفينة “تايتانيك” من وجهة نظر (البيك) جنبلاط
05:56
تفاصيل الضربة الجوية على غزة وارتفاع اعداد الشهداء
05:46
مهم جدا من واتس اب لمن يملكون هواتف اي فون
05:40
هنية: العدو سيدفع الثمن
05:22
حماس تزف شهداء الضربة الجوية الاسرائيل
05:18
عاجل – القناة 13 الاسرائيلية : سلاح الجو يستدعي عشرات المقاتلين من صفوف الاحتياط لتعبئة الهيئات القيادية وأسراب المقاتلات
05:06
من الذي هاجمه الروابدة حين قال : “اربد طعنت بسكاكين واحد من اهلها”
04:58
فيديو/ تمرين جوي ليلي اشتمل على عمليات التجريد والاقتحام الجوي وإنزال القوات جوا باستخدام الحبل السريع واقتحام المناطق المبنية
الرئيسية
رئيسي
أبرز تُجّار المخدّرات على رأسها الـ «#كبتاغون» والمسؤول الأول عن تهريبها إلى #الأردن #مرعي_الرمثان بغارة جوية
منذ ساعتين
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24 ساعة
07:24
وزير التربية عزمي محافظة برفقة الدباس في لندن
06:08
الشعب السوري وسفينة “تايتانيك” من وجهة نظر (البيك) جنبلاط
05:56
تفاصيل الضربة الجوية على غزة وارتفاع اعداد الشهداء
05:46
مهم جدا من واتس اب لمن يملكون هواتف اي فون
05:40
هنية: العدو سيدفع الثمن
05:22
حماس تزف شهداء الضربة الجوية الاسرائيل
05:18
عاجل – القناة 13 الاسرائيلية : سلاح الجو يستدعي عشرات المقاتلين من صفوف الاحتياط لتعبئة الهيئات القيادية وأسراب المقاتلات
05:06
من الذي هاجمه الروابدة حين قال : “اربد طعنت بسكاكين واحد من اهلها”
04:58
فيديو/ تمرين جوي ليلي اشتمل على عمليات التجريد والاقتحام الجوي وإنزال القوات جوا باستخدام الحبل السريع واقتحام المناطق المبنية
23:14
شكر على تعازٍ
22:45
الحباشنة : أن كانت الضربات الجوية اردنية فقد كانت بالتنسيق مع دمشق
21:32
وطنا اليوم تفتح ملف الضمان الاجتماعي والطراونة بين وصف (المشيخة) وحالة المواجهة في أعرق مؤسسة أثبتت كفاءة خلال جائحة كورونا
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن