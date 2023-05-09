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أبرز تُجّار ‎المخدّرات على رأسها الـ «‎#كبتاغون» والمسؤول الأول عن تهريبها إلى ‎#الأردن ‎#مرعي_الرمثان بغارة جوية

منذ ساعتين
أبرز تُجّار ‎المخدّرات على رأسها الـ «‎#كبتاغون» والمسؤول الأول عن تهريبها إلى ‎#الأردن ‎#مرعي_الرمثان بغارة جوية

 

 

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