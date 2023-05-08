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عاجل- وزير الخارجية الصفدي يقول في رد على سؤال حول أنباء قصف أردني للجنوب السوري: عندما نتخذ خطوة لمواجهة الأمن الوطني سنعلنها في الوقت المناسب

منذ 7 ثواني
عاجل- وزير الخارجية الصفدي يقول في رد على سؤال حول أنباء قصف أردني للجنوب السوري: عندما نتخذ خطوة لمواجهة الأمن الوطني سنعلنها في الوقت المناسب

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