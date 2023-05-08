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أخر المستجدات
14:59
عاجل- وزير الخارجية الصفدي يقول في رد على سؤال حول أنباء قصف أردني للجنوب السوري: عندما نتخذ خطوة لمواجهة الأمن الوطني سنعلنها في الوقت المناسب
14:46
وزير الخارجية: قضية المخدرات تهديد كبير للأردن وللمنطقة
14:41
وزير الأوقاف : 40 ألف مدخر في صندوق الحج
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إيران تتخذ خطوة مثيرة للجدل بعرض أقدم كنوزها التاريخية في المزاد
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بعد العودة للجامعة العربية.. إزالة أعلام إيران من مواقع بسوريا
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35 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي
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الأردن يرصد زلزالا بقوة 4.6 درجة يضرب حماه في سوريا
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هيئة الاعتماد تمنح كلية الحقوق بجامعة عمان الأهلية شهادة ضمان الجودة للمرة الثالثة على التوالي
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عاجل- وزير الخارجية الصفدي يقول في رد على سؤال حول أنباء قصف أردني للجنوب السوري: عندما نتخذ خطوة لمواجهة الأمن الوطني سنعلنها في الوقت المناسب
منذ 7 ثواني
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24 ساعة
14:46
وزير الخارجية: قضية المخدرات تهديد كبير للأردن وللمنطقة
14:41
وزير الأوقاف : 40 ألف مدخر في صندوق الحج
14:34
إيران تتخذ خطوة مثيرة للجدل بعرض أقدم كنوزها التاريخية في المزاد
14:18
بعد العودة للجامعة العربية.. إزالة أعلام إيران من مواقع بسوريا
14:01
35 ألف مشارك ببرنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي
13:53
الأردن يرصد زلزالا بقوة 4.6 درجة يضرب حماه في سوريا
12:54
هيئة الاعتماد تمنح كلية الحقوق بجامعة عمان الأهلية شهادة ضمان الجودة للمرة الثالثة على التوالي
12:50
المياه: ضبط اعتداءات جديدة بالزرقاء تزود 15 منزلا ومزرعة
12:46
بني مصطفى: معنيون بتقديم الرعاية الاجتماعية للمرأة اللاجئة
12:40
قرار قضائي بشطب أقدم محامي من سجل الممارسين
12:24
الحكومة تكشف عن نسبة جودة المياه في الأردن
12:12
وزير الداخلية يكرم بنك الإسكان لرعايته فعاليات يوم المرور العالمي وأسبوع المرور العربي
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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سياسة الخصوصية
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