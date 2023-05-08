رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى بسمة التعليمي

وطنا اليوم:كشف رئيس مجلس محافظة إربد خلدون بني هاني، عن رفع الطاقة الاستيعابية لمستشفى الأميرة بسمة التعليمي إلى 500 سرير بدلاً من 410 أسرّة.

وقال بني هاني إن نسبة الإنجاز في مشروع مستشفى الأميرة بسمة التعليمي الجديد، الذي يقام بمنحة من الصندوق السعودي للاستثمار من خلال اتفاقية مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بلغت 65 بالمئة.

وأوضح أن الوفد الذي تفقد سير العمل في المشروع، استمع الى شرح من الشركة المنفذة وهي الشركة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الأردنية بإشراف مكتب استشاري سعودي.

وأشار الى أن القائمين على المشروع أوضحوا أنه تم الاتفاق ما بين الجهة المانحة ووزارة الصحة الأردنية على رفع الطاقة الاستيعابية للمستشفى لتصبح 500 سرير بدلا من 410 ما تطلب تعديلات لتلبية متطلبات التوسعة، التي ستضم مركزا لمعالجة مرضى السرطان ليكون المستشفى شاملا بالخدمات الصحية والطبية.

ولفت بني هاني إلى أنه نظرا لأعمال التوسعة والتعديلات الأخيرة ارتفعت كلفة الإنشاء الكاملة إلى نحو 117 مليون دينار، موضحا أن الجهات المشرفة على أعمال البناء والتجهيز أكدت جاهزيته للدخول في الخدمة عام 2025.

ووضع حجر أساس المشروع عام 2017، وهو احد مشروعات الصندوق السعودي للتنمية والاستثمار، التي تنفذ من خلال اتفاقيات وتفاهمات مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي في القطاع الصحي الذي تشرف عليه وزارة الصحة.

وضم وفد المجلس رئيس لجنة الصحة والبيئة والأشغال عبدالله الزعبي، ومقرر اللجنة الفنية المهندس وليد غنيمات، ومقرر اللجنة المالية محمد الطعاني، ورئيس المركز الإعلامي في المجلس ليلاس دلقموني