ارتفاع نسبة الإصابة بمرض بهجت في الأردن

وطنا اليوم:تعقد جمعية اطباء امراض الروماتيزم والمفاصل الاردنية مؤتمرها الدولي السابع في الفترة ما بين 10-12 الجاري، تحت رعاية نقيب الاطباء، بالتزامن مع مرور عشرين عاما على تأسيس الجمعية.

وقالت رئيسة الجمعية والمؤتمر الدكتورة وفاء مدانات أن المؤتمر يعقد بمشاركة محلية وعربية وعالمية، من 15 دولة عربية واجنبية هي (فلسطين, العراق، لبنان، السعودية، مصر، الجزائر، المغرب، اليمن، المانيا، ايرلندا، ايطاليا، فرنسا، بريطانيا، اليابان، الولايات المتحدة).

واضافت خلال مؤتمر صحفي عقد في نقابة الاطباء انه سيشارك في المؤتمر حوالي ثلاثمائة طبيب مختص من تخصصات مختلفة تشمل امراض الروماتيزم وامراض الجهاز الهضمي والامراض الجلدية والامراض الصدرية وامراض العيون وطب الاسرة والامراض الباطنية والطب الطبيعي والتأهيل والاشعة.

واوضحت أن المؤتمر يهدف الى تعزيز المعرفة ومتابعة آخر المستجدات بامراض الروماتيزم لدى كبار وصغار السن

ولفتت الدكتورة مدانات إلى وجود نقص في اختصاص الروماتيزم، وأن عددهم في المملكةيبلغ 40 طبيبا بما فيهم اخصائيي روماتيزم الاطفال، وأنه حسب التوصيات العالمية فانه ولتقديم خدمة افضل لمرضى الروماتيزم ينبغي توافر طبیب روماتيزم على الاقل لكل 80 الف نسمة.

واشارت إلى أنه رغم ظروف عمل الأطباء الصعبة، الا انهم استطاعوا وضع الاردن على الخارطة الطبية المحلية والعربية والعالمية، واستطاع الباحثون الاردنيون من اغناء المكتبة الطبية بالابحاث التي غطت معظم امراض الروماتيزم, ونشرت في مجلات ودوريات عالمية وجرى الاستشهاد بها.

كما أن الجمعية عضو في الجمعية الاسيوية لامراض الروماتيزم وهي عضو مؤسس في الرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم.

وقالت د.مدانات أن الجمعية تجري الاسعتدادات اللازمة للمباشرة في انجاز السجل الوطني لامراض الروماتيزم حيث لا توجد إحصائيات دقيقة لوضع أمراض الروماتيزم في الاردن.

ولفتت أن بعض الدراسات الفردية بينت ان نسبة انتشار مرض الروماتويد هي 0.3 % وهي نسبة مماثلة للدول العربية المجاورة ونسبة انتشار مرض بهجت 0.66 % وتعد من اعلى النسب بالعالم، وأن العامل الوراثي يلعب دور في ارتفاع نسب الإصابة

واوضحت أن نسبة إصابة الذكور للاناث في مرض بهجت والتهاب الفقار اللاصق حوالي 1ال 3 اي مقابل كل 3 ذكور مصابين هناك أنثى واحدة مصابة، أما بالنسبة للحمى الذؤابية فنسبة الاناث للذكور 1الى9 اي انه مقابل كل 9 إناث مصابات هناك ذكر واحد مصاب.

وبالنسبة لمرض الروماتويد فنسبة اصابة الاناث إلى الذكور 1 الى 4 اي مقابل كل 4 إناث مصابات هناك ذكر وأحد مصاب.

يتزامن المؤتمر مع اليوم العالمي للحمى الذؤابية (الذئبة الحمراء) والذي تصل نسبة الوفاة فيه الى 12-14%.

واكدت على أهمية استحداث وإدخال مفهوم الممرض المتخصص في الروماتيزم ليكون عونا ومكملاً لدور الطبيب بما سينعكس ايجابا على نوعية الخدمة المقدمة للمرضى.

وبينت أن العلاجات الحديثة ساهمت في التخفيف من المضاعفات التي تلحق اضرار بأعضاء الجسم وتحسن من مستوى حياة المريض، وأن الجمعية ساهمت في توفير الأدوية وبدائلها من خلال وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

وطالبت بشمول مرضى الروماتيزم بالتامين الصحي خاصة واكدت كلفة علاجه مرتفعة، وتوفير العلاجات اللازمة للمرضى دون انقطاع.

وقال رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور محمد ابوجبارة أنه سيتحدث في المؤتمر 9 محاضرين أجانب و7 محاضرين عرب و5 محاضرين أردنيين من تخصصات أخرى اضافة الى محاضرات اخصائي امراض الروماتيزم الاردنيين من مختلف القطاعات الصحية.

واضاف ان المؤتمر سيناقش 59 ورقة علمية، منها 42 محاضرة بالإضافة الى محاضرة من بينها 3 محاضرات خاصة بالتمريض بالاضافة الى 6 بوسترات، وستخصص الجلسة الأولى للمؤتمر للأطباء الشباب حيث سيقوموا بتقديم ابحاث علمية قاموا بها وحالات مرضية نادره لإعطائهم الفرصة في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وإظهار قدراتهم.

ولفت أنه ستعقد محاضرات عن الطرق الحديثة في تشخيص وعلاج امراض الروماتيزم، وجلسة حول الصحة الانجابية لمرضى الروماتيزم و جلسات عن مضاعفات امراض الروماتيزم وادويتها مثل الهشاشة والسمنة والعدوى.

سوف يستضيف المؤتمر ايضا جلسة خاصة للرابطة العربية لجمعيات الروماتيزم عن موضوع الرعاية الصحية عن بعد ( TELEHEATH ) بحضور اطباء من الدول العربية.

وبين أن المؤتمر معتمد من المجلس الطبي بواقع 6 ساعات للحضور و 8 ساعات للمحاضرين لغايات التطوير المهني.

وقال أمين صندوق الجمعية د.علي قنديل أنه يقام على هامش المؤتمر معرضا طبيا بمشاركة نحو 16 شركة ادوية واجهزة طبية.

واضاف إن 300 طبيبا أخصائيا وعاما سجلوا للمشاركة في المؤتمر، وأن مشاركة اطباء الامتياز ستكون مجانية.

وأشار إلى ان علاج امراض الروماتيزم شهد تطورا وخاصة العلاجات البيولوجية، وأن الحكومة وفرت العديد من الأدوية رغم ارتفاع ثمنها، وحققت نتائج جيدة، مما جعل الاردن في مقدمة الدول العربية في علاج أمراض الروماتيزم