وزير الأشغال يفتتح طريق حمرة الصحن في البلقاء

وطنا اليوم:افتتح وزير الأشغال العامة والإسكان، ووزير النقل، المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأحد، مشروع طريق حمرة الصحن – دير علا في محافظة البلقاء، امام حركة المركبات، بعد استكمال الأعمال فيه بالكامل.

وقال أبو السمن خلال افتتاح المشروع، إنه تم استكمال الأعمال بالمشروع ضمن الموعد المحدد، وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا، بناءً على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، والذي اجرى مؤخرًا جولة تفقدية للمشروع.

وأضاف، أنه سيتم تحويل حركة السير من خلال طريق حمرة الصحن (تقاطع الصبيحي – ميسرة – حمرة الصحن – الاغوار) كتحويلة رئيسية ثانية لمشروع إعادة تأهيل طريق السلط – مثلث العارضة الذي بلغت نسبة الانجاز فيه نحو 33%، بالإضافة الى تحويلة (وادي حادي – عيرا – الكرامة) وحسب اللوحات الارشادية التي تم وضعها للدلالة والإرشاد في الموقع.

وشدد على أنه جرى تزويد الطريق بعناصر السلامة العامة، والاشارات التحذيرية والارشادية كافة، مبينًا أن الأعمال في المشروع شملت اعمال القطع والردم وطبقات الرصف للطريق وصولا للخلطة الاسفلتية وتصريف مياه الأمطار والعديد من الأعمال اللازمة.

وأكد أبو السمن، أن المشروع سيساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة ورفع مستوى الخدمة على الطريق؛ بما يساهم بتسهيل وتأمين حركة المرور من السلط إلى الأغوار وبالعكس.

كما أكد وزير الأشغال أن الوزارة تولي الأهمية لتنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها، مشددًا على أنه سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة بالتنسيق مع الشركاء البدء بتنفيذ طرق في مناطق مختلفة من المملكة، واعمال صيانة أخرى.

وثمن ابو السمن جهود وتعاون الشركاء في مديرية الأمن العام، طيلة فترة تنفيذ الطريق، بما ساهم في تنفيذ الأعمال ضمن المدد الزمنية المحددة