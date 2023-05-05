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بتوجيهات ملكية.. العيسوي يلتقي المشاركين بمعرض المنتجات الحرفية في جرش

منذ ساعة واحدة
بتوجيهات ملكية.. العيسوي يلتقي المشاركين بمعرض المنتجات الحرفية في جرش

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، الجمعة، المشاركين في معرض المنتجات الحرفية في الموقع الأثري بمحافظة جرش، لمتابعة الطلبات والمقترحات التي طرحوها خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى المحافظة الأربعاء الماضي.
وأكد العيسوي، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، حرص جلالة الملك على دعم وتمكين أصحاب الحرف وصغار المنتجين المحليين، وضرورة تطوير الحرف والمنتجات محلية الصنع، لتكون أكثر تنافسية، لا سيما وأنها تعبر عن هوية المجتمع الأردني، وتوفر فرص عمل وتشغيل لقطاعي المرأة والشباب، خصوصا في المناطق السياحية.
من جهته، استعرض القيسي، الجهود التي تقوم وزارة السياحة والأثار، للنهوض بالقطاع السياحي في محافظة جرش، وتوفير البيئة الملائمة أمام أصحاب المشاريع الريادية والحرف اليدوية والمطرزات والمطابخ الإنتاجية، لتطوير أفكارهم ومنتجاتهم وبما يسهم في تميزها وزيادة فرص تسويقها


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