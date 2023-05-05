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اتفاقية بين زها الثقافي وبلدية طبقة فحل لإدامة فرع “زها ” المشارع – اربد – الأغوار الشمالية

منذ 4 ساعات
اتفاقية بين زها الثقافي وبلدية طبقة فحل لإدامة فرع “زها ” المشارع – اربد – الأغوار الشمالية

وطنا اليوم – عمان
وقع مركز زها الثقافي وبلدية طبقة فحل اليوم اتفاقية بهدف إدامة فرع مركز زها الثقافي ضمن محافظة اربد / الاغوار الشمالية.
ووقع الاتفاقية عن مركز زها المدير التنفيذي رانيه صبيح وعن بلدية طبقة فحل رئيس البلدية كثيب الغزاوي.
و سيتم بموجب الاتفاقية إدامة فرع مركز زها الثقافي وتشغيله من قبل المركز الرئيسي لنشر الوعي الثقافي بين افراد المجتمع و رفع مستوى التنمية الثقافية و الاجتماعية و دعم الابداع و توفير فرص عمل للاردنيين.
وقالت صبيح ان الاتفاقية تأتي في إطار المبادرات الملكية السامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وتهدف الى تمكين المجتمع المحلي في المنطقة ودعم الشباب والأطفال وإطلاق مواهبهم وإبداعاتهم .
وبينت ان دعم انشاء المركز جاء بالشراكة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وسيتم بموجب الاتفاقية توفير دعم سنوي من قبل البلدية لأدامة البرامج التدريبية وتوفير الخدمات التشغيلية للمركز.
وسيعمل مركز زها الرئيسي على إدارة وتشغيل البرامج التدريبية والانشطة والفعاليات المقدمة في فرع مركز زها المشارع والموجهة للأطفال واليافعين من عمر ( 3 ) ثلاثة أعوام ولغاية عمر ( 18 ) ثمانية عشر عام ، إلى جانب سيدات المجتمع المحلي وذلك بما يحقق تقديم الخدمة لكافة أبناء المجتمع.

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