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مواطن اردني يتقدم بشكوى الى هيئة الأمم المتحدة بحق الحكومة الاردنية

منذ 6 دقائق
مواطن اردني يتقدم بشكوى الى هيئة الأمم المتحدة بحق الحكومة الاردنية

وطنا اليوم – قام المواطن الأردني فواز محمد جراد أبو جنيب الفايز.بالسفر إلى أمريكا وتقديم شكوى مدعومة بالوثائق إلى هيئة الأمم المتحدة بحق الحكومة الاردنية لمماطلتها بتفويض الواجهات العشائرية لأهلها الأصليين.

وقال المواطن الفايز في بيان نشره من مقر الأمم المتحدة بعد ان اغلقت الحكومة مطالبنا على مدى ١٢ عام ونحن نحثها باعلان تسوية لتسجيل المقاسم والواجهات العشائرية (املاك الدوله) باسم من لهم حق الانتفاع منها وفق احكام القانون ، ورغم ما واجهته من احباط من اطراف محليه ، وتسويف ومماطله ووعود من جهات اخرى باءت جميعها بالفشل .

اضطررت للتوجه الى نيويورك لمكتب المندوب السامي للامم المتحدة وتقديم مطلب الى مؤتمر المنتدى الدائم السنوي المعني بقضايا الشعوب الاصليه والقبليه في الدول المستقله ، المنعقد في نيويورك بهذا التاريخ ، وذلك لعرض هذه القضيه ولقبولها وفق احكام قانون الامم المتحده بشان حقوق الشعوب الاصليه والقبليه في الدول المستقله المعلن للملأ في ١٣ ايلول عام ٢٠٠٧ ، كون حكومة الاردن ملتزمه بهذا القانون لقاء حصولها على مساعدات ومنح من الدول المانحة والمنظمات الدوليه .

وتماشيا مع ما ورد في الاتفاقية رقم (169) بشأن الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة المعتمد في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ : 27 حزيران 1989 ، وذلك من اجل الزام حكومة الاردن بتنفيذ مواد القانون لسيادة القانون وفق المسار المعتمد دوليا وتسجيل الاراضي المتروكة باسم من لهم حق المنفعه فيها اللذين يعتاشون منها منذ القدم ، وتصويب وضعها بموجب اعلان تسويه شامل جميع المناطق .

وقد تم تقديم الطلب وقبوله وتسجيلة وفق المسار الدولي بهذا الخصوص .

ومن الجدير ذكره ان الفايز يرأس لجنة إئتلاف العشائر الأردنية المطالبة بحقوق السكان الأصليين.والمشكلة من كافة العشائر الأردنية.


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