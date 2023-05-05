الأشغال تعلن استئناف اعمال تعبيد أجزاء من طريق المطار

وطنا اليوم:تابع وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل ماهر أبو السمن، فجر الجمعة، سير العمل بمشروع إعادة تأهيل الخلطات الإسفلتية لأجزاء من طريق المطار، للمنطقة الواقعة من جسر الأمير حسين الكائن على طريق المطار باتجاه الدوار السابع.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة الجمعة أكد أبو السمن خلال الجولة التفقدية، أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الوزراء تولي الاهمية بتطوير البنية التحتية، وتعمل بشكل دوري على تنفيذ مشاريع جديدة وصيانة أخرى؛ بما يساهم في تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الحيوية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية في المملكة، وتسهيل حركة النقل والتنقل للمواطنين والزائرين.

ووجه بضرورة انجاز الاعمال في المناطق المحددة خلال المدد الزمنية المتفق عليها، وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة.

وثمن أبو السمن جهود كوادر مديرية الأمن العام لتعاونهم المستمر مع الوزارة في تنفيذ أعمال المشروع، ما يساهم في توفير بيئة امنة للمواطنين سالكي الطريق والعاملين على المشروع.

وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعلنت بالتعاون مع مديرية الامن العام، امس الخميس، عن استئناف اعمال إعادة تأهيل الخلطات الاسفلتية لاجزاء من طريق المطار، للمنطقة الواقعة من جسر الامير حسين الكائن على طريق المطار باتجاه الدوار السابع اعتبارا من يوم الجمعة، ضمن اعمال عطاء صيانة الخلطات الاسفلتية لطريق المطار.

وقالت الوزارة في حينه، إن الإعمال سيتم البدء فيها على مرحلتين الاولى في تمام الساعة 12:00 من صباح يوم الجمعة، ولغاية الساعة 10:00 صباحا من اليوم ذاته، فيما سيتم بدء اعمال الثانية من الساعة 12:00 من صباح يوم السبت، ولغاية الساعة 6:00 صباحا من اليوم ذاته.

يذكر ان الوزارة تقوم بتنفيذ اعمال صيانة وتحسين على طريق المطار تشمل تنفيذ اعمال خلطات اسفلتية واعمال سلامة مرورية ومطبات نموذجية بمواقع مختلفة وتنفيذ اعمال الفصل لطريق الخدمة الشرقي بطول (4) كم وكذلك عمل فتحة التفاف بين طريق الخدمة الغربي والطريق الرئيسي بالقرب من محطة جمال بلازا وتنفيذ عبارات تصريف مياه الامطار في بعض المواقع.