بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بلدية المفرق تنفذ حملة لمكافحة الحشرات والقوارض

منذ ساعة واحدة
بلدية المفرق تنفذ حملة لمكافحة الحشرات والقوارض

وطنا اليوم:بدأت بلدية المفرق الكبرى بتنفيذ حملة رش لمكافحة الحشرات والقوارض في الأحياء والتجمعات السكانية.
وقال رئيس البلدية ناصر اخو ارشيدة، إن حملة مكافحة الحشرات والقوارض تأتي ضمن حرص البلدية للقيام بواجبها على أكمل وجه في خدمة المواطنين وللمحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة في فصل الصيف، مشيراً إلى أن تنفيذ حملات الرش تتم وفق برنامج أعد لهذه الغاية لتشمل الأحياء والتجمعات السكانية في المدينة والمناطق التابعة لها.
وأوضح مدير الدائرة الصحية في البلدية خالد الشلبي، أن فريق عمل متخصص بدأ بتنفيذ الحملة لمكافحة الحشرات والقوارض وضمن برنامج يومي للقيام بهذه المهمة


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

16:42

الصحة العالمية: فيروس كورونا لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية

16:26

الأشغال تعلن استئناف اعمال تعبيد أجزاء من طريق المطار

16:20

الاعتداء على محولات كهربائية في الشونة الجنوبية

15:31

الأرصاد تحذر سالكي الطريق الصحراوي

15:20

وزير السياحة: سنعمل على إنشاء متحف بقلعة الشوبك

15:14

الكشف عن تجهيزات حفل زفاف ولي العهد والآنسة رجوة

14:50

وفيات الجمعة 5-5-2023

14:47

90% حجوزات فنادق البحر الميت مع نهاية الأسبوع

14:29

عمال الوطن يزيلون أعشاب الربيع الجافة منعا لنشوب الحرائق

14:26

عزايزة: مسارات التحديث الثلاثة أصبحت مرجعية للدولة

14:23

بدء استقبال طلبات الاستفادة من مشروع الآبار المنزلية

14:20

متقاعدون يطالبون بزيادة الرواتب التقاعدية وتفعيل التأمين الصحي الشامل

وفيات

وفيات الجمعة 5-5-2023وفيات الخميس 4-5-2023وفيات الأربعاء 3-5-2023د. قاسم العمرو ينعى شقيق الدكتور زهير الطاهاتوفيات الثلاثاء 2-5-2023