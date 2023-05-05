بلدية المفرق تنفذ حملة لمكافحة الحشرات والقوارض

وطنا اليوم:بدأت بلدية المفرق الكبرى بتنفيذ حملة رش لمكافحة الحشرات والقوارض في الأحياء والتجمعات السكانية.

وقال رئيس البلدية ناصر اخو ارشيدة، إن حملة مكافحة الحشرات والقوارض تأتي ضمن حرص البلدية للقيام بواجبها على أكمل وجه في خدمة المواطنين وللمحافظة على البيئة والصحة والسلامة العامة في فصل الصيف، مشيراً إلى أن تنفيذ حملات الرش تتم وفق برنامج أعد لهذه الغاية لتشمل الأحياء والتجمعات السكانية في المدينة والمناطق التابعة لها.

وأوضح مدير الدائرة الصحية في البلدية خالد الشلبي، أن فريق عمل متخصص بدأ بتنفيذ الحملة لمكافحة الحشرات والقوارض وضمن برنامج يومي للقيام بهذه المهمة