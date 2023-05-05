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الأرصاد تحذر سالكي الطريق الصحراوي

منذ ساعتين
الأرصاد تحذر سالكي الطريق الصحراوي

وطنا اليوم:حذرت إدارة الأرصاد الجوية من شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها والتي قد تصل سرعتها إلى 60 كم بالساعة في بعض المناطق.
كما حذرت من تدني مدى الرؤية الافقية نتيجة تشكل الغبار والاتربة المثارة بفعل الرياح النشطة، التي قد تنعدم أحيانا على الطريق الصحراوي.
ودعت المواطنين مرضى الجهاز التنفسي لأخذ الحيطة والحذر وتجنب الخروج الا للضرورة وارتداء الكمامة


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