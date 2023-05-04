وطنا اليوم:نفذت بلدية الزرقاء الحجز على املاك (2000) شخص تحقق عليهم ضرائب سابقة مستحقة للبلدية بقيمة ( 8 ) مليون دينار.
وقال الناطق الاعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني ان دائرة ضريبة الابنية والاراضي نفذت الحجز على الأموال المنقولة والغير منقولة على ( 2000 ) مكلف تحقق عليهم ضرائب وتحققات للبلدية منذ اعوام بقيمة ( 8 ) مليون دينار.
واضاف المعاني بأن البلدية قامت بانذار الأشخاص المتخلفين عن دفع الضرائب بالصحف اليومية والجريدة الرسمية عملاً باحكام الفقرة ( ب ) من المادة (6) من قانون تحصيل الاموال العامة رقم ( 6 ) لسنة 1952 وتعديلاته.
وبين المعاني بان البلدية مستمرة في تحصيل جميع الضرائب المتحققه على المواطنين وفق قانون تحصيل الأموال العامة ، والتي ستعود بالنفع على اهالي مدينة الزرقاء من خلال تنفيذ المشاريع الخدماتية التي تنوي بلدية الزرقاء تنفيذها من فتح طرق وتعبيد وتعزيز اسطول النظافة بالأليات
الحجز على أملاك 2000 شخص عليهم ضرائب مستحقة لبلدية الزرقاء
وطنا اليوم:نفذت بلدية الزرقاء الحجز على املاك (2000) شخص تحقق عليهم ضرائب سابقة مستحقة للبلدية بقيمة ( 8 ) مليون دينار.