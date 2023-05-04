الملك والملكة يغادران إلى لندن لحضور مراسم تتويج تشارلز الثالث

وطنا اليوم:غادر جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله أرض الوطن، اليوم الخميس، متوجها إلى لندن لحضور مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، وجلالة الملكة القرينة كاميلا، التي ستقام يوم بعد غد السبت.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة