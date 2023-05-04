الأشغال تبدأ الأحد أعمال صيانة لجسر عين الباشا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع مديرية الامن العام عن بدء اعمال صيانة فواصل التمدد لجسر عين الباشا ضمن أعمال المشروع الخاص بصيانة الجسور الواقعة ضمن محافظة البلقاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم الخميس، إنه سيتم اجراء تحويلات مرورية على الجسر في منطقة العمل بشكل جزئي، إذ سيتم اغلاق المسرب الايمن لتنفيذ اعمال الصيانة اللازمة ومن ثم الانتقال الى المسرب الاخر بحسب الاشارات الارشادية التي سيجري تركيبها.

وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد باسس القيادة الامنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام