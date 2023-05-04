تنظيم الاتصالات تتعامل مع 2200 شكوى خلال الربع الأول

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان، أهمية الدور الذي تلعبه الهيئة في مجال حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وأكد حرص الهيئة على قيام الشركات العاملة بتقديم الخدمات للمستفيدين منها بسوية عالية وأسعار مقبولة.

وأضاف السرحان أن الهيئة تعاملت مع (2200) شكوى من قبل المستفيدين من الخدمات المختلفة خلال الربع الأول من العام 2023، إذ تم إغلاق ما مجموعه (2002) شكوى بنسبة معالجة بلغت (91%) بمعدل انخفاض في مجموع الشكاوى بلغ ما نسبته (23%) لنفس الفترة من العام 2022.

وأكد السرحان أن العمل جار لمعالجة الشكاوى التي يتطلب حلها قيام الفرق الفنية في الهيئة بزيارة المواقع الميدانية وإجراء الفحوصات الفنية اللازمة لشكاوى التغطية واستكمال إجراءات التنسيق مع الشركات المعنية بهذا الخصوص.

وقال المهندس السرحان إن مجموع الشكاوى المتعلقة بخدمات الإنترنت بلغ (1737) شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى المتعلقة بخدمة الهاتف المتنقل ما مجموعه (431) شكوى، أما الشكاوى المتعلقة بخدمة الهاتف الثابت فقد بلغ مجموعها (19) شكوى وبلغ مجموع الشكاوى المتعلقة بخدمات البريد (13) شكوى.

وفي هذا الصدد، أشار المهندس السرحان إلى أن الهيئة تقوم وبشكل مستمر بتنفيذ وإطلاق حملات التوعية المختلفة والتي تتناول العديد من المواضيع التي تهم المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومنصات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإعداد خطط التوعية اللازمة وفقاً للمستجدات في قطاع الاتصالات الذي يتسم بالديناميكية والمتغيرات المتسارعه، الأمر الذي يدفع بالهيئة الى التعامل مع القضايا أولا بأول، ونشر الوعي العام باستمرار على النحو الذي يسهم في تعريف المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد بحقوقهم وواجباتهم المختلفة