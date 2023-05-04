لاجئون في الأردن يتداولون رسالة مضللة.. و المفوضية ترد

وطنا اليوم:تداول لاجئون في مناطق مختلفة من المملكة، رسالة نصية وصلتهم عبر الهاتف وعبر وسائل الاتصال المختلفة، تضمنت معلومات مضللة و خاطئة تتعلق بترحيل قسري لهم من الأردن.

ووجهت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن إلى عدم الإلتفات لمثل هذه المعلومات التي هدفها التضليل وإلحاق الأذى باللاجئين.

وتمنت المفوضية على اللاجئين في المملكة،عدم تداول مثل هذه الرسائل و عدم إرسالها إلى أصدقائهم أو أهاليهم لتفادي نقل المعلومات المضللة و غير الصحيحة،مشيرة إلى ضرورة الرجوع للمفوضية لإستسقاء أي معلومة مؤكدة.

ويحتم الجانب الإنساني انتهاج المملكة سياسة العودة الطوعية للاجئين السوريين أو غيرهم المتواجدين على الأراضي الأردنية،لبلدانهم و ليست العودة القسرية.

وأكدت مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية في بيان صحفي سابق،التزام الأردن بمبدأ العودة الطوعية للاجئين السوريين وتسهيل الاجراءات اللازمة لمغادرتهم المملكة.

كما اكدت التزام الأردن ايضا بالتعامل مع اللاجئين بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة وتقديم كافة الخدمات الاساسية التي يحتاجونها منذ تخطيهم الحدود الاردنية حيث تم اتخاذ قرارات انسانية وعملياتية لترتيب دخولهم واقامتهم، واجراءات اخرى تضمن الاستجابة الفورية لمتطلباتهم واحتياجاتهم وتوفير جميع سبل العيش الكريم لهم.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أجرت دراسة خلال العام الحالي تتعلق بقياس مدى رغبة اللاجئين السوريين في دول المنطقة بالعودة الطوعية لوطنهم حيث ابدى 75.2 بالمئة منهم رغبتهم بالعودة وذلك بحسب نتائج الدارسة