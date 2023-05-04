بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مهيدات: عدم إجازة إدخال وإتلاف أصناف من منتج اللبنة

منذ ساعتين
مهيدات: عدم إجازة إدخال وإتلاف أصناف من منتج اللبنة

وطنا اليوم:أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن المؤسسة لم تجز إدخال أصناف من منتج اللبنة غير الحاصلة على رخصة استيراد من قبل وزارة الزراعة ضمن إرسالية تشمل عشرة بنود لأصناف متنوعة من الأجبان واللبنة بوزن إجمالي بلغ 5304 كغم.
وأضاف مهيدات في بيان صحفي، أن المؤسسة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة أتلفت أصوليًا الأصناف المذكورة، مبينا أن عملية إتلاف أصناف اللبنة تمت حسب الأصول بموجب محضر إتلاف أصولي بناء على تنسيبات وزارة الزراعة إتلاف أو إعادة تصدير أصناف اللبنة كونها غير مسموحة حسب المواصفة القياسية الأردنية، لافتا إلى أن مثل هذه الأصناف تخضع للرقابة المشتركة مع وزارة الزراعة.
وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة من خلال مندوبها المناوب كشفت على الإرسالية المذكورة فور وصولها إلى المركز الجمركي ودققت درجات الحرارة حيث تبين أن محتويات الإرسالية سليمة ظاهريا وتاريخ صلاحيتها سار ومطابقة لدرجة الحرارة اللازمة لضمان سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، مشيرا إلى أنه تم سحب عينات من أصناف الأجبان حسب التعليمات للبند الواحد إضافة إلى سحب عينات من أصناف اللبنة كونه لم تفتح بنود مستقلة خاصة بها .
وأضاف أنه بناء على استدعاء أصحاب العلاقة مستوردي الإرسالية والمتضمن طلب تنظيم بيان بوندد والذي تمت دراسته من قبل دائرة الجمارك وتدقيق مطابقته للاشتراطات والمعايير المعتمدة، تم إصدار وتنظيم البيان، مشيرا إلى أن بيانات البوندد تنظم حسب وزن البند وسعره وليس حسب اسم الصنف حيث تم تنظيم البيان بعدد عشرة بنود تحت مسمى واحد كأجبان.
وبين مهيدات أنه تمت إعادة الكشف مرة أخرى على بيان البوندد من قبل مفتش الغذاء وسحب عينات من كل بند حسب مسربه سواء أصفر أم أحمر حيث أن 4 بنود كانت ذات مسرب أصفر و6 بنود ذات مسرب أحمر وتحويلها لمختبر المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإجراء فحص صلاحيتها للاستهلاك البشري فضلا عن تحويل عينات مماثلة لمختبر مؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من مطابقتها للمواصفة القياسية والقواعد الفنية، مشيرا إلى أن نتائج التحليل المخبري أظهرت صلاحية أصناف الأجبان للاستهلاك البشرى وكذلك مطابقتها للقاعدة الفنية


تابعنا على تطبيق نبض


تابعنا على تطبيق موجز

24 ساعة

11:33

باليوم العالمي للمرور.. 324 مليون دينار تكلفة حوادث السير في الأردن

11:06

التربية توافق على رفع رسوم 27 مدرسة خاصة

10:57

الحوار الوطني في مصر يفتح الملفات المسكوت عنها بلا خطوط حمراء

10:47

ارتفاع أسعار أصناف من الدخان في الأسواق (أسماء)

10:45

بدء أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع للجمعية الأردنية للعلوم التربوية

10:35

تعديل مرتقب على نظام تأسيس وترخيص المدارس الخاصة

10:21

النسور يرعى افتتاح المؤتمر العلمي الدولي السنوي السابع للجمعية الأردنية للعلوم التربوية في عمان الأهلية…صور

10:06

لاجئون في الأردن يتداولون رسالة مضللة.. و المفوضية ترد

09:56

الدكتور عربيات ضمن قائمة 30 أبرز قائد مؤثر في الشرق الأوسط وصناعة السياحة لعام 2023

09:54

الأمانة: كاميرات لتحديد أماكن الأزمات المرورية قريباً

09:49

الكاش ما بزعّلكاش.. إطلاق حملة جوائز حسابات توفير بنك الإسكان لعام 2023

09:47

الحكومة تطرح عطاء جواز السفر الإلكتروني

وفيات

وفيات الخميس 4-5-2023وفيات الأربعاء 3-5-2023د. قاسم العمرو ينعى شقيق الدكتور زهير الطاهاتوفيات الثلاثاء 2-5-2023وفيات الاثنين 1-5-2023