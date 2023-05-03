ملتقى ابناء الكرك الثقافي في عمان يعقد جلسه حوارية

وطنا اليوم – أقام ملتقى ابناء الكرك الثقافي في عمان جلسه حوارية حضرها عدد من نواب و اعيان و وزراء سابقون و وجهاء كركيه من عمان و الزرقاء حيث تباحث الجميع في هموم محافظة الكرك و ما تواجهه من مشاكل متعددة و غياب المشاريع الاستثمارية المستوعبة المتعطلين عن العمل في المحافظة. و تطرق الحضور إلى بحث افضل سبل تنشيط السياحة في المحافظة.

و في بداية اللقاء رحب د. اسامه العمارين بالحضور و قدم لمحة موجزة عن نشأة الملتقى و نشاطاته و البرامج المستقبليه للملتقى، و تطرق لموضوع مهرجان مؤته تاريخ و حضارة المزمع إقامته صيف هذا العام في محافظة الكرك بالتعاون مع جامعة مؤته و البلديات و عدد من الفعاليات الشعبيه في المحافظة.

و تناول الحضور طعام العشاء في نهاية الجلسه.