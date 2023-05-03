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أمين عمان: قانون السير ضعيف ولا يحقق الغاية

منذ ساعة واحدة
أمين عمان: قانون السير ضعيف ولا يحقق الغاية

وطنا اليوم:أكد امين عمان يوسف الشواربة ان قانون السير لا يحقق الغاية التي وجد من اجلها في مقدمتها صون حياة المواطنين وسلامتهم.
واضاف خلال جلسة حوارية نظمتها مسارات، ان احكام قانون السير تتسبب بالازمات وهو قانون ضعيف ولا يحقق الغاية المرجوة منه.
واشار الى ان هناك ضغطاً مالياً على الأمانة ونفكر بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص لخلق حلول لذلك.
وقال: ان تنفيذ استراتيجية امانة عمان يحتاج الى ما يقارب المليار دينار وهي الكلفة التقريبية، مشيرًا الى ان قانون تنظيم المدن والقرى مؤقت منذ عام 1966 ونعمل عليه منذ ذلك الحين وهو تنظيمي وليس تخطيطياً وهذا خسَّرنا فكرة التخطيط واعترف أن كلامي متأخر.

مشكلة الامطار
وقال الشواربة: تعاملنا مع مشكلة مياة الامطار في وسط البلد وعده مناطق بوضع حلول جذرية ودراسات ومنذ حينها لم تشهد عمان فيضانات في تلك المناطق.

هذه اسباب ازمة السير
وتحدث الشواربة عن اسباب ازمة السير، مشيرا الى زيادة عدد المركبات الخاصة وغياب منظومة النقل العام وقانون سير ضعيف وسلوكيات السائق والبنية التحتية.

ياسين: قبل محاسبة المواطنين
بدوره قال النائب عبيد ياسين إنه وقبل التوجه الى محاسبة المواطنين ووضع قوانين صارمة يجب توفير بنية تحتية وشبكة نقل جيدة متينة للمواطنين


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