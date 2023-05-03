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الصحة: 2322 حالة عقر بسبب الكلاب الضالة منذ بداية العام الحالي

منذ ساعتين
A stray dog stands in a street in the Egyptian capital Cairo on December 12, 2018. - In Egypt, stray dogs, commonly referred to as 'baladi dogs', are widely viewed as unsanitary and dirty. They are typically seen running about the streets and scavenging garbage for food. There are no official data on the size of the stray dogs' population but activists say they are running loose in millions. Animal rights advocates have sought to offer solutions to the crisis, actively removing dogs from the streets and giving them homes. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

وطنا اليوم:قال مدير الأمراض السارية في وزارة الصحة الدكتور محمد الحوارات إن عدد حالات العقر التي سجلت في المملكة حتى نهاية شهر نيسان الماضي بلغت 2322 حالة.
وأضاف الحوارات إن نسبة حالات العقر بسبب الكلاب الضالة تشكل نحو 70-80% من إجمالي عدد الحالات المسجلة.
وأكد الحوارات على ضرورة منح الشخص الذي يتعرض للعقر جرعات اللقاح الخاص فيه لتجب إصابته بداء الكلب والذي يؤدي إلى الوفاة، مبينا أن المطاعيم الخاصة بالعقر متوفرة في مختلف محافظات المملكة.
وفيما يتعلق بكيفية العلاج قال الحوارات إن الشخص المعقور يعطى 6 جرعات من المصل الخاص والتي تصل كلفتها إلى ما يقارب 600 دينار للشخص الواحد.
وبين الحوارات أن عدد حالات العقر التي سجلت في المملكة خلال العام الماضي 2022 بلغت 5138 حالة


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