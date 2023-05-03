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الخصاونة يعمم بتأجيل الفعاليات المتزامنة مع زفاف ولي العهد

منذ ساعتين
الخصاونة يعمم بتأجيل الفعاليات المتزامنة مع زفاف ولي العهد

وطنا اليوم:عمم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية كافة، بتأجيل أيّة فعاليات احتفالية من المقرر اقامتها خلال الفترة من 26 أيار إلى 1 حزيران.
وجاء التعميم في اطار التحضيرات التي يقوم بها الديوان الملكي الهاشمي لمراسم حفل زفاف صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم، وبهدف تركيز جميع الجهود الرسمية على هذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا واظهارها بالمظهر الذي يليق بها


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