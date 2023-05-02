الزعبي: 4 اتفاقيات جماعية تتضمن مكتسبات جديدة للعاملين بقطاع الطباعة

وطنا اليوم – قال رئيس “النقابة العامة للعاملين في الطباعة والأنشطة المرتبطة بها”، محمد الزعبي، إن النقابة وقعت 4 اتفاقيات جماعية، استفاد منها نحو 1000 عامل يعملون في شركات القطاع، وتم بموجبها تحقيق مكتسبات جديدة للعاملين، وحوافز مادية ومعنوية، وتضمنت تحسينات على بيئة العمل وشروطه، وبكلفة إجمالية تقدر بنصف مليون دينار.

وأوضح الزعبي، في بيان صحافي اليوم، أن الاتفاقيات تم التوصل إليها من خلال المفاوضة الجماعية مع إدارات الشركات، وجرى إيداعها لدى وزارة العمل حسب الأصول، وهي: الشركة المتميزة للطباعة، شركة فاين لصناعة الورق الصحي، الشركة المثالية للطباعة، شركة مصانع التعبئة والتغليف، مثمنًا في الوقت ذاته، استجابة إدارت الشركات لمطالب النقابة، وحرصهم على حماية حقوقهم والنهوض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف الزعبي، أنّ أبرز ما اشتملت عليه الاتفاقيات: زيادات سنوية على رواتب العاملين، وتعزيز الخدمة الصحية المقدمة لهم، ورفع تغطية التأمين الصحي وتحسين المنافع التي يقدمها، واعتماد نظام حوافز يستفيد منه العاملون وغيرها، مشيرا إلى أنّ الاتفاقيات نصّت على بند يتعلق بعقد لقاءات دورية بين الطرفين لمتابعة قضايا العاملين وحقوقهم، وبحث ما يصل بظروف العمل.

ولفت إلى أنّ، النقابة تحرص على إقامة علاقات شراكة وتعاون مع أصحاب العمل في القطاع بهدف حماية حقوق العاملين وضمان استمرارية عجلة الانتاج من خلال المفاوضة والحوار من خلال توقيع اتفاقيات جماعية تحفظ حقوق الطرفين (عمالا وأصحاب عمل)، وذلك استنادا إلى الأدوات القانونية التي كفلها القانون والتشريعات الناظمة.