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د. قاسم العمرو ينعى شقيق الدكتور زهير الطاهات

منذ ساعة واحدة
د. قاسم العمرو ينعى شقيق الدكتور زهير الطاهات

وطنا اليوم:ينعى د . قاسم العمرو ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري المرحوم بإذن الله فتحي الطاهات. وقال العمرو: باسمي وأسرتي ننعي وفاة ، شقيق الزميل العزيز الدكتور زهير الطاهات بكلية الإعلام بجامعة اليرموك ، سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر .
( إنا لله وإنا إليه راجعون )


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