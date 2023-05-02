د. قاسم العمرو ينعى شقيق الدكتور زهير الطاهات

وطنا اليوم:ينعى د . قاسم العمرو ناشر موقع وطنا اليوم الاخباري المرحوم بإذن الله فتحي الطاهات. وقال العمرو: باسمي وأسرتي ننعي وفاة ، شقيق الزميل العزيز الدكتور زهير الطاهات بكلية الإعلام بجامعة اليرموك ، سائلين المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر .

( إنا لله وإنا إليه راجعون )