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التربية تستعد لتطبيق الدراسة الدولية بالعلوم والرياضيات

منذ ساعة واحدة
التربية تستعد لتطبيق الدراسة الدولية بالعلوم والرياضيات

وطنا اليوم:ذكرت وزارة التربية والتعليم، أنها تستعد لتطبيق الدراسة الدولية في العلوم والرياضيات، بعد اجتماع عقد الثلاثاء، برئاسة أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية نواف العجارمة.
وقال العجارمة، إنه من الضروري رفع وتيرة الاستعداد من خلال توفير المتطلبات وتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس المشاركة في الاختبار وعقد اللقاءات الإثرائية فيما بينها بهدف تعميم قصص النجاح وتبادل الأفكار لتذليل الصعوبات وتعزيز الإيجابيات.
وأشار إلى أن الاختبار يحظى بمتابعة حثيثة، كون نتائجه تعتبر مؤشرا مهما للعملية التعليمية وتطويرها، وأن تنعكس الاستعدادات على الغرفة الصفية بما يرفع جاهزية الطلبة للاختبار من خلال تعرضهم لنماذج من الأسئلة مشابهة لأسئلة الاختبار . من جانبه، أكد رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية الدكتور عبدالله عبابنة، أن الأردن لديه التجربة الكافية التي تؤهله للمشاركة الإيجابية التي تضمن له نتائج أفضل مقارنة بالمشاركات السابقة.
وأضاف أن نتائج الطلبة في هذه الدراسة تعد من مؤشرات جودة العملية التعليمية الأردنية ومقارنها مع مستوى الدول المشاركة في هذه الدراسة، وتمكين الطلبة من المفاهيم والمهارات الأساسية في العلوم والرياضيات، وتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة والضعف في أداء الطلبة، لمساعدتهم تقويمهم ومتابعتهم وتحديد مسار تقدمهم.
وفق ما جاء في بيان التربية، فإن الدراسة إلى قياس مستوى التقدم في التحصيل الدراسي في الرياضيات والعلوم عند طلبة الصفين الرابع والثامن بصفة دورية، ومدة دورتها أربع سنوات.
يشار إلى أن امتحان التميز هو اختبار عالمي يجرى تحت إشراف الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي ومقرها أمستردام بهولندا، ومركز الإحصاء الكندي، ومركز معالجة البيانات في هامبورغ بألمانيا


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