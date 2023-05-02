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%90 من الأردنيين لا يعرفون عن رؤية التحديث الاقتصادي

منذ 5 ثواني
%90 من الأردنيين لا يعرفون عن رؤية التحديث الاقتصادي

وطنا اليوم:كشف استطلاع رأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (90%) لا يعرفون عن خطة تحديث القطاع العام (خارطة تطوير القطاع العام) أو عن رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية.
وأشار الاستطلاع إلى أن (10%) فقط من الأردنيين عرفوا عن خطة تحديث القطاع العام (خارطة تطوير القطاع العام)، و(9%) عرفوا عن رؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة، وبالمعدل فإن (42%) من الذين سمعوا عنهما يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تطبيق وتنفيذ خطة تطوير القطاع العام ورؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة.
وبين أن (6%) من الشباب الأردني (18-34 سنة) سمعوا عن خطة تحديث القطاع العام، و(39%) يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تطبيق وتنفيذ خطة تطوير القطاع العام.
وبنسبة (8%) فقط من الشباب الأردني (18-34 سنة) سمعوا عن رؤيةُ التحديث الاقتصادي، و(37%) يعتقدون أن الحكومة ستنجح في تطبيق وتنفيذ ورؤيةُ التحديث الاقتصادي للمملكة، وفق الاستطلاع


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