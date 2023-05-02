وطنا اليوم:قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء السماح للسوريين ممن قدموا للأردن لغايات الزيارة بإتمام عقود زواجهم في حال كان طرفي العقد من الجنسية السورية.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب: “في إطار التسهيلات المقدمة للأشقاء السوريين ومراعاة للبعد الإنساني، فقد تقرر السماح بإتمام عقود الزواج في حال كان طرفي العقد من الجنسية السورية وقد دخلوا أراضي المملكة لغايات الزيارة”.
وأضافت: “السماح للسوريين من حملة وثائق وجوازات السفر الأوروبية أو الأسترالية أو جوازات السفر أو وثائق السفر الصادرة من دول امريكيا الشمالية والجنوبية الذين دخلوا المملكة لغايات الزيارة بإتمام عقود زواجهم من السوريين القادمين ضمن مجموعات سياحية وبحيث يتم إنجاز هذه المعاملات في نفس اليوم الذي تقدم به”
السماح للسوريين بإتمام عقود زواجهم ممن قدموا للأردن لغايات الزيارة
وطنا اليوم:قررت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الثلاثاء السماح للسوريين ممن قدموا للأردن لغايات الزيارة بإتمام عقود زواجهم في حال كان طرفي العقد من الجنسية السورية.