سوريا تشكر الأردن على مساعدتها بإجلاء مواطنيها من السودان

وطنا اليوم:شكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، اليوم الثلاثاء، الأردن على مساعدتها في إجلاء رعايا لبنانيين من السودان.

وقالت الخارجية السورية في بيان: “تتوجه الجمهورية العربية السورية بالشكر للدول العربية الشقيقة “الأردن والسعودية” على جهودها الإنسانية المثمرة في إجلاء الرعايا السوريين من السودان”.

وبينت الخارجية أنه متابعة لتلك الجهود وبمساعدة الأشقاء في الأردن والسعودية، تم حتى الآن إجلاء المئات من السوريين الراغبين من مدينة بور سودان التي وصل إليها فريق من السفارة، وإجلاء العشرات