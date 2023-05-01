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جمعية جماعة الاخوان المسلمين / شعبة وسط عمان تكرم مجموعة من عمال الوطن في عيد العمال

منذ ساعة واحدة
جمعية جماعة الاخوان المسلمين / شعبة وسط عمان تكرم مجموعة من عمال الوطن في عيد العمال

وطنا اليوم – عقدت جمعية جماعة الاخوان المسلمين / شعبة وسط عمان احتفالية بمناسبة عيد العمال اليوم الاثنين … حيث تم تكريم مجموعة من عمال الوطن من منطقة رأس العين … واشتمل الحفل على الفقرات التالية :
السلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم تلاها الدكتور إحسان الخواجا .
والقى الاستاذ محمد حسين الرنتاوي نائب شعبة وسط عمان التابعة لجمعية جماعة الإخوان المسلمين كلمة ترحيب بالحضور عامة وبعمال الوطن خاصة وذكر أن هذا اليوم ينبغي أن يكون يوما نحتفي به بعمال الوطن تقديرا لجهودهم في خدمة البيئة وتجميلها .. وقال : تخيلوا معنا كيف سيكون حالنا لو لم يكن هناك عمال وطن …
والقى راعي الحفل خليل عسكر العقاربه أمين السر العام في جمعية جماعة الإخوان المسلمين تحدث عن أهمية العمل في الاسلام وأجر العامل في ميزان الاسلام … وأهمية مهنة عمال الوطن .. وقال إن تكريمنا لهم هو تكريم للوطن بأكمله .. وذكر معايير للعمل المقبول عند الله وذكر أننا جميعا نعتز بعمال الوطن وبما يقومون به من عمل شاق في جعل أردننا احلى وأغلى في شتى الظروف والاحوال …
ثم قام خليل عسكر أمين السر العام و الدكتور اسامه الرقب أمين سر مجلس الشورى في جمعية جماعة الإخوان المسلمين بتكريم عمال الوطن.

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