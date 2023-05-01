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القضاة : فشلت الحكومة في إدارة كافة الملفات وشعبيتها متدنية وللوطن مصلحة في رحيلها

منذ دقيقتين
القضاة : فشلت الحكومة في إدارة كافة الملفات وشعبيتها متدنية وللوطن مصلحة في رحيلها

وطنا اليوم – تحدث أ. د عبدالكريم القضاة رئيس الجامعة الاردنية السابق تعليقا على اداء الحكومة بان هذا الاداء سحب من رصيدها وقال القضاة في حديث له :

أعاق آداء حكومة الخصاونة مسيرة الدولة،وسحب من رصيد اسمها،

واضاف القضاة عمليا فشلت الحكومة في إدارة كافة الملفات وشعبيتها متدنية.
أمام الوطن تحديات كثيرة،وللوطن مصلحة كبيرة في رحيلها.
وستبقى مسيرة الدولة المباركة،بعون الله،ومنذ ١٠٠ عام في تقدم مستمر،وبكل جزئياتها،تحت الراية الهاشمية.

يذكر بان مؤشرات قياس الاداء قد اظهرت تراجع الاردن على مؤشرات الصحة والتعليم والديموقراطية والاداء البيئي ومؤخرا اظهر مؤشر القوى البشرية تراجع الاردن في الترتيب العالمي والعربي الامر الذي تتحمل الحكومة مسؤوليته .


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