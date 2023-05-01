مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تحتفل بحصولها على جائزة FairFax العالمية للابتكار لعام 2022

وطنا اليوم:حصلت مجموعة الخليج للتأمين – الأردن على جائزة فيرفاكس للابتكار لعام2022 عن مشروعها”GIG-AutoParts” من بين 25 مشروع تقدمت للجائزة تمثل 12 شركة من مجموعة فيرفاكس حول العالم. وتعتبر GIG-Jordan أول شركة في الشرق الأوسط تحصل على هذه الجائزة بعد أن فازت بها كل من Odyssee Group للعام 2021، KI BRIT للعام 2020، Fairfirst للعام 2019، The Zenith للعام .2019 وقد تم الإعلان عن الجائزة في 20 أبريل 2023 خلال اجتماع الهيئة العامة لشركة فيرفاكس الذي أقيم في تورنتو- كندا.

وبهذه المناسبة فقد احتفلت الشركة بهذا الإنجاز بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وفريق العمل. يعتبر نظام GIG-AutoParts حلاً شاملاً يقدم فرصة للمستخدمين عامة ومزودي قطع غيار المركبات وورش الإصلاح وتجار السيارات وشركات التأمين لتداول قطع الغيار بشكل رقمي. كما يوفر العديد من المزايا كإدارة البيانات بشكل آمن ودقيق، وتحسين كفاءة التشغيل; إذ تمكنت الشركة من تخفيض معدل كلفة الحادث بما نسبته ١١٪ وحسنت من مستوى استجابة مزودي الخدمات بنسبة تجاوزت ٣٠٪.

وقد عبر الدكتور علي الوزني- الرئيس التنفيذي للشركة عن فخره وفريق العمل بهذا الإنجاز وتقدم بالشكر لمجموعة فيرفاكس على هذا التقدير الذي يضع مجموعة الخليج للتأمين-الأردن في مصاف الشركات العالمية.