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نفاع بعيد العمال : أنتم عصب الإنتاج الوطني

منذ ساعة واحدة
نفاع بعيد العمال : أنتم عصب الإنتاج الوطني

وطنا اليوم:هنأ القنصل الفخري لدى هنغاريا ورئيس مجلس الحكماء في حزب إرادة المهندس زيد نفاع بعيد العمال الذي يصادف اليوم الموافق الأول من أيار وقال، “إهني كافة عمال الوطن بعيدهم ، انتم عصب ومحرك الانتاج الذي ينهض بالوطن بكم نفتخر ويكبر ويزدهر الاردن دائما .
كل عام وانتم بخير”.


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