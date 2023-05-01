نفاع بعيد العمال : أنتم عصب الإنتاج الوطني

وطنا اليوم:هنأ القنصل الفخري لدى هنغاريا ورئيس مجلس الحكماء في حزب إرادة المهندس زيد نفاع بعيد العمال الذي يصادف اليوم الموافق الأول من أيار وقال، “إهني كافة عمال الوطن بعيدهم ، انتم عصب ومحرك الانتاج الذي ينهض بالوطن بكم نفتخر ويكبر ويزدهر الاردن دائما .

كل عام وانتم بخير”.