أحمد العموش .. خطوات من ذهب على طريق الاستثمار السياحي ..

وطنا اليوم – بعد سنوات من الترقب والانتظار لمشروع سياحي مميز في العاصمة عمان يسهم في دفع عجلة التنمية السياحية في قطاع المطاعم السياحية، اقدم رجل الاعمال والمستثمر في قطاع المطاعم السياحية أحمد العموش على افتتاح اكبر مطعم سياحي في عمان بمنطقة الدوار السادس واحياء عدد من الحفلات الناجحة لاهم نجوم الوطن العربي، مما أنعش السياحة الداخلية خلال الاونة الاخيرة في عمان ،

المشروع وطني بامتياز ، ذلك ان العموش عمل في القطاع السياحي منذ اكثر من عشرين عاماً ولديه عدد من الاستثمارات في المطاعم السياحية الناجحة في الاردن، وقد حارت تجربته على دعم الكثير من المتابعين والعاملين للقطاع السياحي باصراره وتميز مشروعاته على ارض الواقع.

ودون تشكيك فمشروع المطعم السياحي الاخير قدم خدمات من فئة الخمس نجوم لباحثي الخدمات الراقية ، سواء من حيث النظافة او الجودة او السرعة او حسن التعامل والضيافة، مقارنة بمثلائه من المطاعم ، وهو الامر الذي ساهم في توسيع رقعة مرتاديه وزيادة زبائنه يوماً بعد يوم .

وعلى صعيد متصل فان المستثمر احمد العموش دائم الشكر لكافة الجهات الامنية والحكومية وبخاصة وزارة السياحة على دعم المنشآت السياحية ومتابعتهم الحثيثة لاي تجاوزات من المتوقع ان تحدث والسرعة في اصدار التصاريح للنجوم العرب والفنانين، وتحديداً مؤخرا خلال افتتاح اهم واكبر المطاعم السياحية في الاردن الذي شكل نقله نوعيه كبيره في المنشآت السياحية واصبح وجهة السياح العرب لما يتمتع المكان من خصوصية عالية ومساحات كبيرة لاصطفاف الزبائن وبعده المكاني عن الاحياء السكنية التي أصر على استخدام احدث وأكفأ وسائل وتقنيات عزل الصوت في المطعم .

وفي نهاية المطاف ، نجد أنفسنا ملزمين بحس وطني مطلق بمساندة هذا المشروع الوطني ودعمه تحقيقاً لازدهار منظومة السياحة في الاردن وتطورها وبما يعود بالاثر الايجابي على المنطومة السياحية ككل …